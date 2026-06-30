Япония выбыла из Чемпионата мира по футболу, проиграв Бразилии со счётом 2:1

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Хьюстон, Техас, 29 июня (Jiji Press). Япония выбыла из Чемпионата мира по футболу FIFA 2026 после поражения от Бразилии со счётом 2:1 в Хьюстоне, штат Техас.

Мужская сборная Японии по футболу, получившая прозвище Samurai Blue, потерпела поражение в пятой попытке одержать свою первую победу в плей-офф чемпионата мира.

Япония вышла вперёд в первом тайме благодаря голу Сано Кайсю, выступающего за немецкий клуб «Майнц», но Бразилия сравняла счёт во втором тайме.

Несмотря на оборонительные усилия Японии, Бразилия, пятикратный чемпион мира, забила победный гол в последние минуты матча. Теперь на счету Samurai Blue одна победа, две ничьи и 12 поражений от Бразилии.

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