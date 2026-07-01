Законопроект о наказании за повреждение государственного флага прошёл нижнюю палату парламента Японии＝оппозиция бойкотировала голосование, экс-глава МИД Ивая воздержался

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Токио, 30 июня (Jiji Press) – Законопроект о наказании за повреждение государственного флага Японии был принят 30 июня на пленарном заседании Палаты представителей, нижней палаты парламента, большинством голосов Либерально-демократической партии (ЛДП), «Ниппон исин но кай» (Партии инноваций Японии) и других сил.

Все оппозиционные партии, включая Демократическую партию для народа и «Сансэйто», которые также участвовали во внесении законопроекта, бойкотировали голосование в знак протеста против жёсткого ведения парламентских процедур правящей коалицией. В верхней палате парламента правящий блок не располагает большинством голосов, поэтому дальнейшее рассмотрение законопроекта может проходить непросто.

Между тем член ЛДП, бывший министр иностранных дел Ивая Такэси до голосования покинул зал заседания, воздержавшись от участия в голосовании. Журналистам он пояснил: «Уважение к государственному флагу не должно навязываться посредством наказания. Я не могу активно поддержать этот законопроект».

Центристский реформаторский альянс на заседании комитета по делам кабинета министров Палаты представителей выразил обеспокоенность тем, что закон может привести к самоцензуре в обществе, однако рассмотрение законопроекта заняло всего три дня. Основным предметом дискуссии стало соотношение законопроекта с гарантированными Конституцией свободой совести и свободой выражения мнений. В ходе слушаний экспертов специалист, рекомендованный оппозицией, также выразил опасение, что закон может привести к наказанию за выражение мнений лишь определённой идеологической направленности.

Согласно законопроекту, за публичное повреждение государственного флага «способом, вызывающим значительное чувство неприязни или отвращения», предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет или штрафа в размере до 200 000 йен. ЛДП и «Ниппон исин но кай» в рамках коалиционного соглашения подтвердили намерение добиться принятия закона в ходе текущей сессии парламента.













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