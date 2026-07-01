Япония выделит 387,3 млрд йен на создание отечественной модели ИИ＝проект реализует новая компания с участием SoftBank

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Токио, 30 июня (Jiji Press) – Министерство экономики, торговли и промышленности Японии 30 июня объявило о выделении 387,3 млрд йен на поддержку компании «Ноетра» (Токио), нацеленной на разработку отечественного искусственного интеллекта (ИИ), а также японского Национального института передовой промышленной науки и технологий, находящегося в ведении министерства. «Ноетра» — новая компания, созданная при участии Softbank и других фирм; средства пойдут на исследования и разработку отечественной модели, служащей основой «физического ИИ», способного управлять роботами в реальном пространстве. Цель — сделать эту модель широко доступной для японских компаний и сократить отставание от лидирующих в этой сфере США и Китая.

В разработке модели ИИ также примут участие инженеры Softbank и токийского стартапа «Преферред нетворкс», специализирующегося на технологиях ИИ. Национальный институт передовой промышленной науки и технологий будет поддерживать компанию «Ноетра», взаимодействуя с научно-исследовательскими организациями в Японии и за рубежом.

В рамках пятилетнего проекта «Ноетра» и Национальный институт передовой промышленной науки и технологий намерены выпустить базовую модель уже в текущем финансовом году. В дальнейшем усовершенствованные версии планируется выпускать ежегодно, используя данные, поступающие от производителей и других компаний.







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