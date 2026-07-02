Япония и Индия укрепят экономическую безопасность в пяти сферах: Такаити прибыла на переговоры с Моди

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Токио, 1 июля (Jiji Press) – Премьер-министр Японии Такаити Санаэ вылетела правительственным самолётом из аэропорта Ханэда в Индию. На переговорах с премьер-министром Индии Нарендрой Моди стороны намерены подтвердить сотрудничество в сфере экономической безопасности. Ожидается, что лидеры договорятся об укреплении цепочек поставок в пяти сферах: полупроводники, важнейшие полезные ископаемые, информационно-коммуникационные технологии, чистая энергетика и фармацевтическая продукция. Эти договорённости планируется включить в совместную декларацию. Меры принимаются с учётом усиливающегося экономического давления со стороны Китая.

Перед вылетом Такаити ответила на вопросы журналистов в резиденции премьер-министра и заявила: «На фоне растущей неопределённости международной обстановки значение сотрудничества с Индией, которая разделяет с Японией базовые ценности и стратегические интересы, возрастает». Она отметила, что на переговорах в верхах планируется продвинуть конкретное сотрудничество по трём направлениям: (1) углубление стратегических отношений, (2) развитие сотрудничества в сфере экономической безопасности, (3) взаимодействие в области инвестиций и инноваций.

Вечером 1 июля по японскому времени Такаити прибыла в столицу Индии Нью-Дели. На 2 июля запланированы переговоры в верхах в два этапа — встреча в узком составе и расширенное заседание, — после которых состоится совместное заявление для прессы.







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