Япония и Индия укрепят экономическую безопасность＝Такаити и Моди договорились углублять стратегическое сотрудничество

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Нью-Дели, 2 июля (Jiji Press) – Премьер-министр Японии Такаити Санаэ, находящаяся с визитом в Индии, 2 июля утром по местному времени провела в Нью-Дели переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. С учётом усиливающегося экономического давления со стороны Китая стороны обнародовали совместный документ о сотрудничестве в сфере экономической безопасности, включая обеспечение поставок редкоземельных элементов и других важнейших полезных ископаемых. Лидеры двух стран договорились углублять стратегическое сотрудничество.

Такаити и Моди также условились провести до конца года встречу министров иностранных дел и обороны двух стран в формате «два плюс два».

К саммиту был приурочен и обнародованный документ о примерно 120 проектах сотрудничества между японскими и индийскими компаниями, включая инвестиции на сумму около 2 трлн йен.

Индия стремится снизить зависимость от отдельных стран в поставках редкоземельных элементов и энергоносителей, и Япония выразила готовность внести вклад в эту сферу. Токио рассчитывает за счёт согласования целей и практических шагов углубить отношения с Индией, которая рассматривается как одна из ведущих стран «глобального Юга».

Лидеры также договорились развивать сотрудничество в области передовых технологий, включая искусственный интеллект.

На совместной пресс-конференции Моди заявил: «Свободный, процветающий и основанный на правилах Индо-Тихоокеанский регион является для нас главным приоритетом».







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