В суде покажут видео допроса главы «Текносистем»＝иск к государству из-за действий прокурора спецотдела

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Токио, 2 июля (Jiji Press) – Токийский окружной суд (судья Осуга Хироюки) 2 июля принял решение воспроизвести в зале суда видеозапись допросов, проведённых прокурором специального следственного отдела Токийской окружной прокуратуры. Речь идёт об иске о возмещении ущерба на сумму 11 млн йен, который к государству подал глава компании, связанной с солнечной энергетикой. Он утверждает, что после ареста подвергся незаконным допросам. На следующем заседании, назначенном на 10 августа, будет показана видеозапись продолжительностью около одного часа.

Иск подал Икута Наоюки (52 года), президент токийской компании «Текносистем». В первой инстанции он был приговорён к 11 годам лишения свободы по делу о мошенничестве и другим обвинениям и подал апелляцию. В рамках разбирательства государство представило суду аудио- и видеозаписи всего хода допросов. Сторона Икуты потребовала воспроизвести в зале суда отдельные фрагменты этих записей — 61 эпизод общей продолжительностью около одного часа 15 минут.

Представитель истца, адвокат Кавацу Хироси, после заседания заявил журналистам — «Если общественность узнает о ненадлежащих методах ведения допросов и это вызовет критику, это может способствовать предотвращению незаконных допросов в будущем».

Согласно исковому заявлению, с мая по июль 2021 года Икута на протяжении 41 дня подряд проходил допросы у прокурора спецотдела, общая продолжительность которых составила около 205 часов. Он утверждает, что в его адрес звучали оскорбительные и запугивающие высказывания, в частности: «Враждебное отношение к прокуратуре — это всё равно что связи с антиобщественными силами» и «Не перекладывайте на других ответственность за молчание». По мнению истца, такими действиями были нарушены его право хранить молчание и право на уважение личности.

Государство, со своей стороны, возражает, что допросы «не выходили за пределы, признаваемые допустимыми с точки зрения общепринятых социальных норм».

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