Полиция Японии возьмётся за посты, ведущие к мошенничеству＝под контроль попадут и «подработки» с денежными переводами

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Токио, 2 июля (Jiji Press) – Национальное полицейское агентство Японии сообщило в четверг, что планирует добавить публикации в социальных сетях, способствующие инвестиционному и романтическому мошенничеству, а также так называемым «подработкам» по переводу денежных средств, к категории противоправной информации.

Такие публикации станут объектом запросов на удаление со стороны Интернет-центра горячей линии (ИЦГЛ), работающего по поручению агентства.

Национальное полицейское агентство планирует пересмотреть регламент работы ИЦГЛ уже в начале августа — после проведения общественного обсуждения и рассмотрения вопроса на заседании экспертной комиссии.

На основе сообщений от граждан ИЦГЛ обращается к администраторам сайтов и интернет-провайдерам с запросами об удалении противоправной или вредной информации, а также передаёт такие сведения в полицию.

Действующий регламент относит к противоправной информации 18 категорий контента, включая рекламу и материалы, вовлекающие пользователей в онлайн-казино и связанные с запрещёнными наркотиками.

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