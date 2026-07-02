Купон 10-летних гособлигаций Японии повышен до 2,7%＝максимум за 29 лет―Минфин　　

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Токио, 2 июля (Jiji Press) – Министерство финансов Японии 2 июля установило купонную ставку по десятилетним государственным облигациям июльского выпуска, размещённого в тот же день, на уровне 2,7% годовых — максимальном за последние 29 лет и 1 месяц.

Ставка повышена с 2,4% по июньскому выпуску. Это самый высокий показатель со времени аукциона 21 мая 1997 года. Решение отражает сохранение долгосрочных процентных ставок на высоком уровне на фоне инфляционных опасений, вызванных ослаблением йены и неопределённостью ситуации на Ближнем Востоке.

Как правило, министерство пересматривает купонную ставку раз в три месяца.

В мае доходность последнего на тот момент десятилетнего выпуска гособлигаций, считающаяся ориентиром долгосрочных процентных ставок в Японии, впервые за 29 лет поднималась до 2,8% годовых. С тех пор показатель колеблется в диапазоне 2,6–2,7% годовых.

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