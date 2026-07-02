Посол России пропустит церемонию в Хиросиме＝день памяти атомной бомбардировки 6 августа

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Токио, 2 июля (Jiji Press) – Посольство России в Японии сообщило 2 июля, что посол Николай Ноздрев не планирует принимать участие в церемонии памяти жертв атомной бомбардировки, которая пройдёт в Хиросиме 6 августа. С начала вторжения России в Украину в 2022 году российский представитель пропустит эту ежегодную церемонию уже пятый год подряд.

Что касается участия посла в церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Нагасаки, которая пройдёт 9 августа, в посольстве отметили, что этот вопрос пока находится на рассмотрении.

С 2022 по 2024 год власти Хиросимы не направляли России приглашений на ежегодную церемонию. В 2025 году город изменил формат: вместо приглашений странам теперь рассылаются уведомления о проведении мероприятия, и такое уведомление было направлено и России.

Тем временем в посольстве Украины в Токио сообщили, что посол Юрий Лутовинов надеется присутствовать на церемонии в Хиросиме, однако его график пока согласовывается.

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