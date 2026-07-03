Налоговые поступления Японии выросли до рекордных 84,2 трлн йен＝максимум обновлён шестой год подряд

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Токио, 2 июля (Jiji Press) – Налоговые поступления Японии по статье общего счёта за 2025 финансовый год, завершившийся в марте, по имеющимся данным составили около 84,2 трлн йен, шестой год подряд обновив исторический максимум, как стало известно 2 июля.

Показатель превысил уровень 2024 финансового года, когда налоговые поступления составили 75,2 трлн йен. Рост был обеспечен увеличением поступлений от налога на прибыль корпораций на фоне высоких корпоративных доходов. Поступления от подоходного налога и налога на потребление также выросли благодаря повышению заработной платы и цен. Министерство финансов вскоре опубликует официальные данные.

При составлении первоначального бюджета на 2025 финансовый год правительство прогнозировало налоговые поступления на уровне 77,8 трлн йен. В декабре, после принятия дополнительного бюджета, прогноз был пересмотрен в сторону повышения — до 80,7 трлн йен. Теперь фактический показатель, как ожидается, превысит пересмотренный прогноз на 3,5 трлн йен.

Согласно предварительной разбивке налоговых поступлений за 2025 финансовый год, поступления от налога на прибыль корпораций составили 21,7 трлн йен, от подоходного налога — 25,3 трлн йен, от налога на потребление — 26,0 трлн йен.

Неналоговые поступления, в свою очередь, прогнозируются на уровне 10,7 трлн йен, что связано с увеличением выплат Банка Японии в государственную казну.







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