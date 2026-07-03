Япония резко повысит сборы за оформление статуса пребывания＝постоянное жительство будет стоить 200 000 йен

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Токио, 3 июля (Jiji Press) – Агентство по делам иммиграции Японии 3 июля обнародовало проект правительственного постановления, устанавливающего новые размеры сборов за процедуры, связанные с разрешениями на пребывание иностранцев в стране. С того же дня начался приём общественных замечаний по проекту, а его вступление в силу планируется на октябрь.

Согласно проекту, единый сбор в размере 6 000 йен за изменение статуса пребывания и продление срока пребывания будет заменён дифференцированной шкалой — от 10 000 до 75 000 йен в зависимости от разрешённого срока пребывания. Сбор за оформление разрешения на постоянное жительство вырастет с нынешних 10 000 до 200 000 йен.

Повышение сборов связано с необходимостью покрыть административные расходы, возросшие из-за резкого увеличения числа иностранных резидентов в Японии. Соответствующее положение было включено в пересмотренный закон о контроле над иммиграцией и признании статуса беженцев, принятый в мае.

Согласно проекту постановления, как для изменения статуса пребывания, так и для продления срока пребывания сбор составит 10 000 йен, если разрешённый срок пребывания не превышает трёх месяцев. Далее размер сбора будет увеличиваться вместе со сроком: 33 000 йен — при сроке в один год, 64 000 йен — при сроке от трёх до менее пяти лет, 75 000 йен — при сроке от пяти лет и более.

При подаче заявления через интернет, что возможно при сроке пребывания более трёх месяцев, предусмотрена скидка от 3 000 до 10 000 йен. Заявления на получение разрешения на постоянное жительство будут приниматься только при личном обращении в окно приёма.

Одновременно были опубликованы разъяснения о категориях лиц, для которых сбор может быть снижен. Если заявитель одновременно относится к лицам, находящимся в положении, приравненном к «нуждающимся в помощи» согласно закону о социальной защите, и к лицам, требующим особого гуманитарного отношения, сбор может быть снижен до 10 000 йен за процедуры пребывания и до 20 000 йен за оформление разрешения на постоянное жительство.

Пересмотренный закон устанавливает верхний предел сборов — 100 000 йен за процедуры, связанные с изменением статуса пребывания и продлением срока пребывания, и 300 000 йен за постоянное жительство. Конкретные размеры в этих пределах определяются правительственным постановлением.







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