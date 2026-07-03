Япония готовит программу адаптации иностранцев: изучение языка может начинаться ещё до въезда в страну

Новости

Токио, 3 июля (Jiji Press) – Министерство юстиции Японии 3 июля представило доклад, подготовленный проектной группой, по программе изучения японского языка и основ повседневной жизни, которую планируется ввести для содействия плавной социальной адаптации иностранных резидентов. Программа предусматривает использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), чтобы предоставить возможности для обучения ещё до прибытия в Японию. В доклад также включены в качестве пунктов для рассмотрения создание условий для продолжения обучения после въезда в страну и учёт данных о прохождении обучения при рассмотрении заявлений, связанных со статусом пребывания.

В январе правительство включило создание этой программы в базовый документ политики в отношении иностранцев — «Комплексные меры реагирования». Обсуждение вопроса велось в рамках проектной группы во главе с парламентским вице-министром юстиции Фукуямой Мамору.

В докладе предоставление программы, снижение нагрузки на органы местного самоуправления и расширение учебной поддержки со стороны принимающих организаций определены как «ответственность государства». Предполагается, что иностранцы будут изучать базовый японский язык, административные процедуры и правила повседневной жизни как до, так и после въезда в страну. В числе пунктов для рассмотрения также названо поощрение местных органов власти к проведению очных занятий, посвящённых региональным особенностям.

Программа рассчитана на широкий круг иностранных граждан со средне- и долгосрочным статусом пребывания. В неё также включены предоставление возможностей для обучения членам их семей и возможность выбора содержания обучения в зависимости от жизненного этапа. Либерально-демократическая партия призывает начать пробное внедрение программы с 2028 финансового года, и правительство намерено, опираясь на доклад, ускорить разработку конкретной концепции.







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]