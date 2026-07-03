Госфонд пенсий Японии получил 41 трлн йен прибыли＝второй результат в истории на фоне роста акций и слабой йены

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Токио, 3 июля (Jiji Press) – Государственная организация по управлению государственным пенсионным резервом Японии (ГПИФ), управляющая государственными пенсионными средствами, объявила 3 июля, что инвестиционная прибыль за 2025 финансовый год составила 41 399,5 млрд йен. Исторически высокие котировки акций в Японии и за рубежом, а также ослабление йены способствовали росту доходов, в результате чего этот показатель стал вторым по величине за всю историю после 2023 финансового года, когда прибыль составила 45 415,3 млрд йен. Положительный результат зафиксирован шестой год подряд.

Доходность вложений составила 16,47%. Объём активов под управлением на конец 2025 финансового года достиг 293 643,7 млрд йен. Совокупная прибыль с начала рыночного управления средствами в 2001 финансовом году достигла 196 930,6 млрд йен.

В разбивке по видам активов прибыль от вложений в японские акции составила 20 455,6 млрд йен, в иностранные акции – 16 624 млрд йен, в иностранные облигации – 8 040,6 млрд йен. Этому способствовал значительный рост котировок акций, прежде всего в секторах полупроводников и искусственного интеллекта (ИИ). Ослабление йены также увеличило стоимость иностранных активов в пересчёте на национальную валюту.

В то же время вложения в японские облигации принесли убыток в размере 3 720,7 млрд йен. Это связано с ростом доходности государственных облигаций после повышения процентной ставки Банком Японии, что привело к снижению цен на облигации.







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