Япония, Великобритания и Италия продлили контракт по проекту истребителя

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Токио, 3 июля (Jiji Press). Правительства Японии, Великобритании и Италии в пятницу приняли решение продлить контракт по совместному проекту разработки истребителя нового поколения до конца 2027 года.

Срок действия контракта по программе Global Combat Air Program истёк в конце июня.

Продление срока произошло после того, как Великобритания, несмотря на финансовые трудности, 30 июня объявила о плане инвестиций в оборону, который включает в себя её долю в размере 8,6 миллиарда фунтов стерлингов для проекта.

Министерство обороны Японии, обеспокоенное возможным сокращением британского вклада, с облегчением восприняло это объявление. Высокопоставленный чиновник министерства заявил, что сумма находится на уровне, который считается необходимым.

Продление контракта было заключено между Международной правительственной организацией GCAP (GIGO), которая курирует разработку, и компанией Edgewing, совместным предприятием, созданным компаниями из трёх стран для проектирования истребителя следующего поколения.

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