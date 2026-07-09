[Видео] В Бельгии в честь 160-летия установления дипломатических отношений с Японией исполнили танец Ава одори

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1 октября на площади Гранд-Плас, объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО в самом центре Брюсселя, столицы Бельгии, состоялся традиционный бельгийский праздник «Оммеганг». В этом году Япония приняла участие в празднике в качестве «почётной страны» в ознаменование 160-летия установления дипломатических отношений между Японией и Бельгией. Перед основным мероприятием профессиональные танцоры исполнили танец Ава одори. (Видеоцентр Jiji Press)

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