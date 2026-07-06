Японские исполнители завоевали балетные призы в Москве

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Токио, 5 июля (Jiji Press). Гуделев Рёма, гражданин Японии из Митаки, Токио, завоевал золотую медаль в категории сольного исполнения среди мужчин на Международном балетном конкурсе в Москве, проходившем в Большом театре российской столицы.

После победы на соревнованиях, состоявшихся в субботу, 20-летний Гуделев, отец которого белорус, а мать японка, сказал: «Я счастлив, потому что мои навыки улучшились». На предыдущих соревнованиях в 2022 году он завоевал серебряную медаль в категории мужских дуэтов.

В этом году в категории сольных выступлений среди юношей 18-летний Ватанабэ Денис, также из Митаки, завоевал серебряную медаль, а 16-летняя Нагаи Сакура из Нагои, префектура Айти, центральная Япония, получила бронзовую медаль в категории сольных выступлений среди девушек.

Гуделев с раннего возраста был знаком с балетом и всерьёз занялся им после того, как в 12 лет отправился в Беларусь учиться балету.

В сентябре 2025 года он присоединился к Мариинскому театру, историческому театру в Санкт-Петербурге, где выступает и по сей день.

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