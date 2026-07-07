В Японии арестовали несовершеннолетнего за отключение пользователей от стримингового сервиса

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Токио, 6 июля (Jiji Press). Полиция Токио арестовала 15-летнего школьника по подозрению в мошенническом аннулировании подписок примерно 46 800 пользователей видеостримингового сервиса Bandai Channel путём использования уязвимости системы.

Отдел по борьбе с киберпреступностью столичного управления полиции арестовал жителя города Токородзава в префектуре Сайтама, к северу от Токио, по обвинению в препятствовании деятельности предприятия. Мальчик признал свою вину и заявил, что не питает неприязни к оператору стримингового сервиса.

Его подозревают в отправке ложной информации со своего личного компьютера на сервер, управляемый компанией Bandai Namco Filmworks Inc., оператором сервиса Bandai Channel, в период с 17:00 до 20:46 4 ноября 2025 года, что привело к блокировке 46 812 учётных записей и временной приостановке работы сервиса компанией.

По данным столичного управления полиции, мальчик начал изучать программирование примерно в четвёртом классе начальной школы. Во время инцидента, когда он учился в третьем классе средней школы, он обнаружил уязвимость в системе Bandai Channel, проанализировав трафик данных компании. Он использовал чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT для создания вредоносной программы и блокировки аккаунтов.

Компания Bandai Namco Filmworks приняла меры, такие как блокировка доступа мальчика к своему серверу после выявления причинённого ущерба, но он продолжал совершать несанкционированные отмены, меняя свой IP-адрес около 30 раз.

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