Мощный тайфун «Бави» приближается к южной Японии
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Токио, 6 июля (Jiji Press). Мощный тайфун Бави, как ожидается, приблизится к островам Сакисима в самой южной префектуре Японии Окинава с 10 до 11 июля, и может принести с собой сильные ветры и проливные дожди, сообщило Японское метеорологическое агентство.
По данным агентства, также ожидаются высокие волны.
Девятый тайфун в этом году 6 июля в 15:00 двигался на западо-северо-запад вблизи Марианских островов со скоростью 20 километров в час, и, по прогнозам агентства, будет двигаться в сторону Восточно-Китайского моря.
Тайфун «Бави» имел центральное атмосферное давление 910 гектопаскалей, максимальную устойчивую скорость ветра 55 метров в секунду и максимальную мгновенную скорость ветра 80 метров в секунду.
Скорость ветра достигала 25 метров в секунду и более в районах, расположенных примерно в 140 км от центра тайфуна, и 15 метров в секунду и более в районах, расположенных примерно в 140-560 км.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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