Алиев допустил сотрудничество Азербайджана и Японии в оборонной промышленности

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Шуша, Азербайджан, 14 июля (Jiji Press) – Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Япония могут сотрудничать в оборонной промышленности.

«Думаю, мы можем взаимодействовать по достаточно широкому кругу вопросов — в энергетике, технологиях и, возможно, в оборонной промышленности», — сказал Алиев 13 июля на пресс-конференции в городе Шуша на юго-западе страны.

По его словам, обе страны развивают оборонную промышленность и могли бы обмениваться опытом, а в перспективе, возможно, наладить совместное производство.

Алиев также отметил, что совместных проектов между Азербайджаном и Японией стало меньше, чем пять-шесть лет назад. Он напомнил, что ранее японские компании построили в Азербайджане крупные электростанции, и выразил надежду на новый рост японских инвестиций.

Говоря об энергетической безопасности Японии, Алиев заявил, что на фоне нестабильности на Ближнем Востоке азербайджанская нефть стала играть более важную роль, чем прежде. В мае Япония импортировала нефть из Азербайджана в качестве альтернативы поставкам с Ближнего Востока после фактической блокады Ираном Ормузского пролива.







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