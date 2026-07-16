Суд в Токио оштрафовал Fuji Creative Corporation на 250 млн иен по делу об олимпийском сговоре

Новости

Токио, 15 июля (Jiji Press) — Токийский окружной суд 15 июля вынес обвинительный приговор бывшему управляющему директору компании по организации мероприятий Fuji Creative Corporation (FCC) Масахико Фудзино, 66 лет, а также самой компании по делу о сговоре на торгах, связанных с Олимпийскими и Паралимпийскими играми в Токио.

Фудзино и компания были признаны виновными в нарушении антимонопольного законодательства, а именно в неправомерном ограничении конкуренции.

Председательствующий судья Сёдзи Мията приговорил Фудзино к одному году и восьми месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Прокуратура требовала такого же наказания. Компании, как и запрашивало обвинение, назначен штраф в размере 250 млн иен.

Защита настаивала на невиновности. Фудзино и компания в тот же день обжаловали приговор.

Суд установил, что FCC совместно с другими компаниями получила контракты на обслуживание соревнований по волейболу и дзюдо, действуя в соответствии с намерениями бывшего заместителя директора организационного комитета Игр, 59 лет, обвинительный приговор которому уже вступил в силу.

Защита утверждала, что Фудзино не знал о согласовании заказов между компаниями. Однако суд пришёл к выводу, что через бывшего заместителя директора оргкомитета он был осведомлён о действиях других участников и согласовывал с ними свои действия.

Судья заявил, что участие в сговоре ради получения контрактов было «неоправданно лёгким выбором», который, хотя и был сделан в интересах компании, «не может не вызывать осуждения».

По этому делу обвинения были предъявлены шести компаниям-подрядчикам и их представителям, а также бывшему заместителю директора оргкомитета со стороны заказчика.

FCC стала пятой компанией-подрядчиком, в отношении которой был вынесен обвинительный приговор. Ранее Верховный суд окончательно утвердил штраф в размере 300 млн иен для крупнейшей рекламной группы Dentsu Group.

Приговор в отношении последней из шести компаний, Same Two, Токийский окружной суд вынесет в сентябре.

Согласно приговору, примерно с февраля по июль 2018 года Фудзино вступил в сговор с бывшим заместителем директора оргкомитета и другими лицами. Ещё до проведения тендеров они заранее определяли компании, которые должны были получить контракты на проведение тестовых соревнований и обслуживание основных Олимпийских и Паралимпийских игр.







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]