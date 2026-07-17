Тонегава Сусуму скончался в возрасте 86 лет ＝ первый японец — лауреат Нобелевской премии по медицине

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Токио, 16 июля (Jiji Press) – Тонегава Сусуму, профессор Массачусетского технологического института, который в 1987 году стал первым японцем, удостоенным Нобелевской премии по физиологии или медицине, скончался 11 июля в возрасте 86 лет. Об этом МТИ сообщил 16 июля.

Тонегава родился в Нагое. Церемония прощания прошла в закрытом кругу. Как сообщается, он будет похоронен в Киото.

В 1987 году Тонегава в возрасте 48 лет получил Нобелевскую премию за открытие механизма, благодаря которому из ограниченного набора генов формируется огромное разнообразие антител, играющих важную роль в работе иммунной системы.

Позднее он переключился на исследования в области нейронаук и добился значительных результатов, в том числе в изучении механизмов памяти. В 2014 году американский журнал Science включил проведённый Тонегавой и его коллегами эксперимент по изменению воспоминаний у мышей в число десяти важнейших научных достижений года.

В 1963 году Тонегава окончил химическое отделение факультета естественных наук Киотского университета, после чего отправился в США, где занимался молекулярной биологией. В 1968 году он получил докторскую степень в Калифорнийском университете в Сан-Диего.

Он работал научным сотрудником Базельского института иммунологии в Швейцарии, а затем профессором МТИ. На протяжении многих лет Тонегава продолжал научную деятельность в США, одновременно занимая, в частности, пост руководителя Центра исследований мозга РИКЕН в Японии.

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