В Японии будет введено обязательное уведомление для заведений, предназначенных для курения

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Токио, 16 июля (Jiji Press). Экспертная группа министерства здравоохранения Японии в целом согласовала план внедрения системы оповещения о местах, предназначенных для курения, в рамках усилий по предотвращению пассивного курения.

Между тем, комиссия, которая рассматривает меры по борьбе с пассивным курением, воздержалась от ужесточения регулирования в отношении устройств для нагревания табака.

В пересмотренном законе о пропаганде здорового образа жизни, вступившем в силу в апреле 2020 года, в принципе, запрещается курение в помещениях различных заведений, включая рестораны. Посетителям заведений, где курение разрешено, таких как бары, разрешено курить внутри таких заведений.

В проекте предложения комиссия заявила, что некоторые объекты, не отвечающие требованиям, предъявляемым к таким объектам, функционируют как таковые, и местные органы власти не в состоянии точно оценить реальную ситуацию.

В этих условиях комиссия ставит перед собой цель внедрить систему уведомлений для заведений, где курение запрещено, чтобы обеспечить доведение административных указаний до всех соответствующих учреждений.

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