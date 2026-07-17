Около 90% японцев ожидают дальнейшего роста цен＝рекордный показатель на фоне ситуации на Ближнем Востоке — опрос Банка Японии

Новости

Токио, 16 июля (Jiji Press) – Согласно результатам июньского опроса об отношении населения к экономике и уровню жизни, опубликованным Банком Японии 16 июля, в общей сложности 90,4% респондентов считают, что через год цены будут значительно или немного выше нынешнего уровня.

По сравнению с предыдущим опросом, проведённым в марте, этот показатель вырос на 6,7 процентного пункта и превысил прежний рекорд в 88,9%, зафиксированный в июне 2008 года. Таким образом, он достиг максимального уровня за всю историю проведения опроса. Результаты свидетельствуют о том, что среди потребителей всё шире распространяется мнение, что рост цен продолжится и в дальнейшем.

«Ухудшение ситуации на Ближнем Востоке, а также действия компаний, в том числе повышение цен, повлияли и на ожидания населения относительно дальнейшей динамики цен», — отметил представитель Банка Японии.

На вопрос о том, насколько изменятся цены через год по сравнению с нынешним уровнем, респонденты в среднем ответили, что они вырастут на 13,1%. Это также стало рекордно высоким показателем.

Между тем индекс экономических настроений, рассчитываемый как разница между долей респондентов, ожидающих улучшения экономической ситуации, и долей тех, кто прогнозирует её ухудшение, снизился с минус 18,5 до минус 42,5. Падение на 24 пункта стало самым резким за всю историю наблюдений и, по всей видимости, также отражает влияние ситуации на Ближнем Востоке.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]