В Японии впервые за 79 лет изменили Закон об императорском доме — потомки усыновлённых смогут претендовать на престол

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Токио, 17 июля (Jiji Press) – Пересмотренный Закон об императорском доме, предусматривающий меры по обеспечению достаточного числа членов императорской семьи, был принят 17 июля большинством голосов на пленарном заседании Палаты советников — верхней палаты японского парламента. Палата представителей, нижняя палата парламента, одобрила законопроект 10 июля.

Закон разрешает потомкам по мужской линии одиннадцати бывших ветвей императорского дома становиться членами императорской семьи посредством усыновления, а женщинам — членам императорской семьи сохранять свой статус после вступления в брак. Это первое существенное изменение закона со времени его принятия в 1947 году.

Пересмотренный закон отражает принцип наследования престола по мужской линии, которому придают особое значение правительство и правящие партии. Сам усыновлённый не будет обладать правом наследования престола, однако его потомки мужского пола по мужской линии смогут получить такое право.

Вместе с тем такой подход по-прежнему вызывает серьёзные возражения, и формирование широкого общественного консенсуса остаётся важной задачей. Премьер-министр Такаити Санаэ после принятия закона заявила на заседании бюджетного комитета Палаты советников: «Мы будем подробно разъяснять содержание закона и прилагать усилия к тому, чтобы добиться понимания со стороны общественности».

Законопроект поддержали правящие Либерально-демократическая партия и её партнёр по коалиции — Партия обновления Японии, а также Демократическая партия для народа, Комэйто, Сансэйто и Тиму Мирай.

Против выступили Конституционно-демократическая партия Японии — крупнейшая оппозиционная партия в Палате советников, — а также Коммунистическая партия Японии, «Рэйва синсэнгуми» и Социал-демократическая партия. Партия консерваторов Японии воздержалась.

Пересмотренный закон изменяет статью 9 действующего законодательства, ранее запрещавшую усыновление, и вводит новую главу, посвящённую усыновлённым мужчинам — членам императорской семьи.

Право быть усыновлёнными получают мужчины в возрасте 15 лет и старше, не имеющие супруги и детей и являющиеся потомками по мужской линии одиннадцати бывших ветвей императорского дома, представители которых утратили императорский статус в 1947 году.

Усыновителями могут стать принцы, супруги принцев, принцессы и другие члены императорской семьи соответствующих категорий, перечисленных в законе, за исключением наследника престола и его супруги.

В законе прямо указано, что сам усыновлённый не получает права наследования императорского престола. При этом на его потомков распространяется действие статьи 2, устанавливающей порядок престолонаследия.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Кихара Минору в ходе парламентских слушаний прямо заявил, что сыновья усыновлённого, относящиеся к мужской линии, будут обладать правом наследования престола.

Этот вопрос не был подробно рассмотрен на совещании представителей партий, созданном под руководством председателей и заместителей председателей обеих палат парламента.

Правительство настаивало на том, что закон соответствует «общему мнению законодательной власти», выработанному в ходе этих консультаций. Однако часть оппозиционных партий назвала действия властей «обманом». Таким образом, пересмотр закона не состоялся в той «спокойной обстановке», на которую рассчитывали.

Что касается сохранения статуса женщинами — членами императорской семьи, из закона исключена статья 12, предусматривавшая их выход из состава императорской семьи после вступления в брак.

Положений о статусе мужей и детей таких женщин в законе нет, поэтому они останутся обычными гражданами. В результате внутри одной семьи возникнет различие в правовом статусе. Кихара, однако, заявил, что не считает это проблемой с точки зрения «единства семьи».

После вступления в брак женщины — члены императорской семьи будут одновременно внесены в генеалогические реестры императорской семьи и в базовый реестр жителей.

В качестве переходной меры в дополнительных положениях закона предусмотрено, что женщины, являющиеся членами императорской семьи на момент вступления закона в силу, смогут самостоятельно решить, сохранять ли императорский статус.

Закон вступит в силу через три месяца после обнародования. В дополнительных положениях также закреплено требование пересматривать его каждые 30 лет.

В дальнейшем основное внимание будет сосредоточено на том, состоятся ли реальные усыновления и приведут ли они к увеличению числа членов императорской семьи. Одновременно потребуется продолжить обсуждение мер по обеспечению стабильного порядка престолонаследия.







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