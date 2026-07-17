В Японии ввели уголовное наказание за повреждение государственного флага

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Токио, 17 июля (Jiji Press) – Закон о наказании за повреждение государственного флага, запрещающий повреждать государственный флаг Японии, был принят 17 июля большинством голосов на пленарном заседании Палаты советников. За него проголосовали четыре партии, совместно внесшие законопроект: Либерально-демократическая партия, Партия обновления Японии, Демократическая партия для народа и Сансэйто. Несмотря на сохраняющиеся опасения, что закон может привести к ущемлению свободы совести и свободы выражения мнений, в ближайшее время он будет обнародован и вступит в силу через 20 дней после обнародования.

Против выступили, в частности, Конституционно-демократическая партия, Комэйто и Коммунистическая партия Японии. В ходе прений на пленарном заседании представитель Конституционно-демократической партии Аяка Сиомورا заявила: «Повреждение государственного флага является одной из самых сильных форм политического выражения. Это не что иное, как фактическое вмешательство в свободу слова под предлогом “защиты чувств граждан”».

Согласно закону, за публичное повреждение государственного флага «способом, вызывающим крайне неприятные чувства или отвращение» предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет или штрафа в размере до 200 000 йен. Намерения или цели нарушителя значения не имеют. В законе указано, что решение о наказуемости деяния должно приниматься «на основе комплексной оценки внешней формы деяния, окружающей обстановки и других объективных обстоятельств». Под действие закона также подпадает прямая трансляция повреждения флага.

Защита распространяется исключительно на «материальные объекты», используемые в качестве государственного флага. Изображения флага в аниме, изображения, созданные с помощью генеративного искусственного интеллекта, а также флажки, которыми украшают детские обеды, под действие закона не подпадают.

Либерально-демократическая партия и Партия обновления Японии закрепили в коалиционном соглашении принятие закона в ходе текущей парламентской сессии. Рассмотрение законопроекта в профильных комитетах каждой из двух палат парламента продолжалось всего по три дня.

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