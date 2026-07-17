В Японии впервые с 1948 года реформировали процедуру пересмотра уголовных дел

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Токио, 17 июля (Jiji Press) – Поправки к Уголовно-процессуальному кодексу (УПК), предусматривающие пересмотр системы повторного рассмотрения уголовных дел, были приняты 17 июля большинством голосов на пленарном заседании Палаты советников. За закон проголосовали правящие партии, а также партии «Сансэйто», «Консервативная партия Японии» и ряд других политических сил. Конституционно-демократическая партия, Демократическая партия для народа и партия «Комэйто» выступили против.

Поправки устанавливают, что обжалование прокуратурой решения суда о начале пересмотра дела «в принципе запрещено». Кроме того, под угрозой наказания запрещается передавать третьим лицам раскрытые доказательства для целей, не связанных с процедурой пересмотра дела.

Это первый пересмотр данной системы с момента принятия УПК в 1948 году. Закон допускает обжалование со стороны прокуратуры лишь в исключительных случаях — «при наличии достаточных оснований».

Также вводится новая норма, позволяющая суду обязать прокуратуру представить доказательства. Однако такое распоряжение может быть вынесено только в том случае, если суд сочтёт это «целесообразным» с учётом связи доказательств с ходатайством о пересмотре дела и необходимости их представления.

На этапе рассмотрения законопроекта в Палате представителей в него были внесены изменения. В частности, в дополнительных положениях было прямо указано, что при рассмотрении вопроса о пересмотре законодательства каждые пять лет должны, среди прочего, изучаться: (1) запрет на использование доказательств в целях, не связанных с процедурой пересмотра дела, и (2) раскрытие перечня доказательств, находящихся в распоряжении прокуратуры.

В ходе дебатов перед голосованием 17 июля Идзуми Фусахо, представляющий фракцию Конституционно-демократической партии, подверг законопроект критике, заявив: «Это законопроект, который словно запирает дверь к пересмотру дела».

Кобаяси Саяка из Демократической партии для народа, говоря о запрете на использование доказательств не по назначению, выразила опасение, что эта мера «может лишить голоса как потерпевших от преступлений, так и жертв судебных ошибок».

Сасаки Масафуми из партии «Комэйто» заявил, что «процедура раскрытия доказательств недостаточно проработана».

В свою очередь, Адати Юдзи из партии «Сансэйто» положительно оценил поправки, назвав их «шагом вперёд», в том числе с точки зрения защиты частной жизни потерпевших от преступлений.

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