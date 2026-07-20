Брат погибшей при поджоге «Киото Анимейшн» создал набор для писем благодарности

Общество

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Токио, 20 июля (Jiji Press) – «Я так и не успел сказать ей спасибо». Ватанабэ Исаму, 47-летний старший брат Ватанабэ Микико, погибшей в возрасте 35 лет в результате поджога студии «Киото Анимейшн», до сих пор сожалеет о том, что не успел выразить сестре свою благодарность.

Не желая, чтобы другие испытали такое же сожаление, в прошлом году он на собственные средства изготовил набор для писем, помогающий передать чувства, которые бывает трудно выразить именно близкому человеку, и теперь бесплатно раздаёт его.

Инициатива получила название «Проект писем благодарности». В набор входит конверт размером примерно с почтовую открытку. К нему прилагается послание, в котором Исаму рассказывает о своём сожалении: «Я хотел чаще выражать тебе свою благодарность. Я хотел ещё побыть с тобой. Но теперь это уже невозможно».

«Иногда именно потому, что человек нам близок, мы не можем сказать ему „спасибо“», – подчёркивает Исаму. – «То, что рядом с нами сейчас есть близкие люди, нельзя воспринимать как нечто само собой разумеющееся».

Он призывает выражать благодарность членам семьи, друзьям, коллегам и другим близким людям.

За этой инициативой стоит также надежда на то, что связи между людьми помогут предотвращать изоляцию.

Исаму приводит слова приговорённого к смертной казни Аобы Синдзи, 48 лет, который сам получил тяжёлые ожоги во время пожара и впоследствии получал помощь сотрудников следственного изолятора. На судебном процессе первой инстанции Аоба заявил: «Если бы я находился в такой обстановке, думаю, этого преступления бы не произошло».

«Возможно, что-то могло бы измениться, если бы у него была возможность осознать свою связь с окружающими», – говорит Исаму.

Наборы для писем раздают, в частности, на лекциях, посвящённых произошедшему, которые Исаму проводит вместе со своей матерью Ватанабэ Тацуко, 76 лет.

«Думаю, моя сестра меньше всего хотела бы, чтобы мы говорили только о ненависти и обидах», – говорит Исаму. – «Я буду рад, если у людей станет больше возможностей понять, что есть кто-то, кто думает о них».

«Даже если из ста розданных наборов им воспользуется всего один человек, это уже будет иметь смысл», – с улыбкой добавляет Тацуко.

京都アニメーション放火殺人事件で亡くなった渡辺美希子さんの遺族が講演会などで配布しているレターセット＝１０日、滋賀県

講演会などで配布しているレターセットについて取材に応じる、京都アニメーション放火殺人事件で亡くなった渡辺美希子さんの兄勇さん（左）と母達子さん＝１０日、滋賀県

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

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