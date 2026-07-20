Брат погибшей при поджоге «Киото Анимейшн» создал набор для писем благодарности

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Токио, 20 июля (Jiji Press) – «Я так и не успел сказать ей спасибо». Ватанабэ Исаму, 47-летний старший брат Ватанабэ Микико, погибшей в возрасте 35 лет в результате поджога студии «Киото Анимейшн», до сих пор сожалеет о том, что не успел выразить сестре свою благодарность.

Не желая, чтобы другие испытали такое же сожаление, в прошлом году он на собственные средства изготовил набор для писем, помогающий передать чувства, которые бывает трудно выразить именно близкому человеку, и теперь бесплатно раздаёт его.

Инициатива получила название «Проект писем благодарности». В набор входит конверт размером примерно с почтовую открытку. К нему прилагается послание, в котором Исаму рассказывает о своём сожалении: «Я хотел чаще выражать тебе свою благодарность. Я хотел ещё побыть с тобой. Но теперь это уже невозможно».

«Иногда именно потому, что человек нам близок, мы не можем сказать ему „спасибо“», – подчёркивает Исаму. – «То, что рядом с нами сейчас есть близкие люди, нельзя воспринимать как нечто само собой разумеющееся».

Он призывает выражать благодарность членам семьи, друзьям, коллегам и другим близким людям.

За этой инициативой стоит также надежда на то, что связи между людьми помогут предотвращать изоляцию.

Исаму приводит слова приговорённого к смертной казни Аобы Синдзи, 48 лет, который сам получил тяжёлые ожоги во время пожара и впоследствии получал помощь сотрудников следственного изолятора. На судебном процессе первой инстанции Аоба заявил: «Если бы я находился в такой обстановке, думаю, этого преступления бы не произошло».

«Возможно, что-то могло бы измениться, если бы у него была возможность осознать свою связь с окружающими», – говорит Исаму.

Наборы для писем раздают, в частности, на лекциях, посвящённых произошедшему, которые Исаму проводит вместе со своей матерью Ватанабэ Тацуко, 76 лет.

«Думаю, моя сестра меньше всего хотела бы, чтобы мы говорили только о ненависти и обидах», – говорит Исаму. – «Я буду рад, если у людей станет больше возможностей понять, что есть кто-то, кто думает о них».

«Даже если из ста розданных наборов им воспользуется всего один человек, это уже будет иметь смысл», – с улыбкой добавляет Тацуко.













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