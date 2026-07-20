Глава МУС призвала обеспечить независимость международных судов на фоне давления США

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Брюссель, 17 июля (Jiji Press) – Председатель Международного уголовного суда (МУС), расположенного в Гааге, Нидерланды, Аканэ Томоко в заявлении, приуроченном ко Дню международного уголовного правосудия, подчеркнула, что «международные суды должны всегда сохранять независимость и быть свободными от политического влияния и принуждения».

По всей видимости, её слова были связаны с усиливающимся давлением со стороны США, которые занимают жёсткую позицию в отношении МУС и, в частности, призывают государства — участники суда выйти из него.

Аканэ отметила, что в последние годы международное право подвергается «всё более сильному давлению» как в результате прямых нападок, так и из-за ослабления решимости соблюдать его нормы.

«Даже в самые трудные времена МУС будет твёрдо продолжать выполнять свою миссию — добиваться справедливости для жертв самых тяжких преступлений, вызывающих озабоченность международного сообщества», — подчеркнула она.

Аканэ также заявила, что стремление к справедливости является «общей ответственностью».







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