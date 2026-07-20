В ООН прокомментировали пересмотр закона об Императорском доме Японии

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НЬЮ-ЙОРК, 17 июля (Jiji Press) – Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил 17 июля, что генеральный секретарь Антониу Гутерриш призывает все страны проводить инклюзивную политику, направленную на расширение прав и возможностей женщин во всех сферах жизни и занятости.

Хак изложил позицию генерального секретаря, отвечая на вопрос журналиста о пересмотре японского законодательства об Императорском доме на регулярном брифинге в штаб-квартире ООН.

В тот же день парламент Японии принял законопроект о внесении изменений в Закон об Императорском доме и другие законодательные акты, направленный на сохранение достаточного числа членов императорской семьи. Это стало первым существенным пересмотром закона с момента его принятия в 1947 году.

При этом новая редакция сохраняет действующий принцип, согласно которому наследовать императорский престол могут только мужчины, происходящие по мужской линии.

В 2024 году Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал Японии пересмотреть законодательство, не допускающее наследования престола женщинами, с целью обеспечения гендерного равенства.

Правительство Японии выразило решительный протест, заявив, что порядок наследования императорского престола является вопросом, затрагивающим основы государственного устройства страны.







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