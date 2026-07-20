Япония за год реализовала около 20% инвестиционных обязательств перед США＝риски убытков сохраняются

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Токио, 19 июля (Jiji Press) – 22 июля исполняется год с момента достижения Японией и США договорённости по итогам тарифных переговоров. В обмен на снижение американских пошлин на японские товары Токио обязался предоставить инвестиции и кредиты на реализацию проектов в США на сумму до 550 млрд долларов, или около 89 трлн йен.

К настоящему времени определены шесть проектов, совокупная стоимость которых составляет около 20% от обещанного объёма. Вашингтон требует выполнить инвестиционные обязательства в течение нынешнего президентского срока Дональда Трампа, истекающего в январе 2029 года. В связи с этим Японии необходимо последовательно увеличивать число проектов, чтобы не допустить введения в отношении неё более высоких пошлин, чем в отношении других стран.

Япония и США намерены укреплять цепочки поставок стратегически важных товаров и материалов. Однако в некоторых из рассматриваемых отраслей обеспечить рентабельность будет непросто, поэтому одной из главных задач остаётся предотвращение убытков.

◇ Реакторы нового поколения и искусственные алмазы

«Мы намерены и далее работать над созданием проектов, которые будут способствовать взаимной выгоде Японии и США, укреплению экономической безопасности и экономическому росту», — заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Акадзава Рёсэй на пресс-конференции после заседания кабинета министров 14 июля.

Он подчеркнул значение соглашения, достигнутого после примерно трёх месяцев тарифных переговоров, которые он лично вёл в Вашингтоне.

После заключения соглашения правительства Японии и США ускорили подготовку инвестиционных проектов. В первый пакет вошли три проекта общей стоимостью около 36 млрд долларов, а во второй — ещё три проекта стоимостью до 73 млрд долларов.

Среди них — производство искусственных алмазов, создание инфраструктуры для экспорта американской нефти, строительство газовых электростанций для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию со стороны центров обработки данных для искусственного интеллекта, а также сооружение малых модульных реакторов нового поколения.

По проектам первого пакета уже началось привлечение финансирования. Японский банк международного сотрудничества и частные банки заключили соглашение о синдицированном кредитовании на сумму около 2,2 млрд долларов. Японское агентство по страхованию экспортных и инвестиционных операций предоставило гарантии по кредитам частных банков.

Окончательное решение президента Трампа по второму пакету пока не принято. Тем не менее, как отметил источник, «намерение продвигать проекты в ускоренном порядке остаётся неизменным». Продолжаются консультации, в том числе по вопросам получения разрешений на строительство атомных электростанций.

Критика в связи с вложением огромных средств за рубежом в рамках инвестиционной программы не прекращается. Ведущая роль при выборе проектов принадлежит американской стороне. В случае провала проектов убытки могут понести Японский банк международного сотрудничества и государственное агентство по страхованию экспорта и инвестиций, что в конечном счёте может привести к дополнительной нагрузке на японских налогоплательщиков.

Объясняя преимущества программы для Японии, Акадзава заявил: «Благодаря участию в этих проектах мы сможем совершенствовать собственные технологии, осуществлять инвестиции в повышение устойчивости к кризисам и обеспечение роста, а также создавать сильную экономику».

◇ Сохраняющийся риск, связанный с Трампом

Создание производственной базы для выпуска искусственных алмазов, используемых для обработки деталей и материалов в автомобильной и полупроводниковой промышленности, позволит снизить зависимость от Китая, на долю которого приходится около 90% мирового рынка этой продукции.

Развитие инфраструктуры для экспорта американской нефти, в свою очередь, будет способствовать обеспечению стабильных поставок энергоресурсов в Японию.

По словам источника в дипломатических кругах, инвестиции в электроэнергетику и другие отрасли облегчат японским компаниям участие в регулируемых секторах американской экономики. Высокопоставленный представитель Министерства иностранных дел Японии заявил, что тарифное соглашение стало основой для сотрудничества Японии и США в сферах критически важных минеральных ресурсов и искусственного интеллекта.

Инвестиционная программа также направлена на то, чтобы Япония и США совместными усилиями продвигали «снижение зависимости от Китая» в цепочках поставок стратегически важных товаров и материалов.

Вместе с тем Трамп предпринимает шаги к смягчению противостояния с Пекином. Во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в мае стороны договорились создать торговый комитет для обсуждения взаимного снижения пошлин.

В сентябре ожидается визит Си Цзиньпина в США и проведение новой встречи лидеров двух стран. В японских правительственных кругах сохраняется обеспокоенность тем, что в случае стремительного сближения Вашингтона и Пекина без учёта интересов Токио «значение японской инвестиционной программы в США может быть поставлено под сомнение».

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