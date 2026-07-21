Минобороны Японии усиливает присутствие в X для противодействия когнитивной войне Китая＝оперативность и доверие становятся ключевыми

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Токио, 19 июля 2026 года (Jiji Press) – Министерство обороны Японии и Силы самообороны активизируют информационную работу, ориентированную на внешнюю аудиторию. Начальник Объединённого штаба и гражданский пресс-секретарь ведомства, прежде взаимодействовавшие со СМИ главным образом на регулярных пресс-конференциях, один за другим открыли личные аккаунты в X, бывшем Twitter. Распространяя точную информацию максимально оперативно, ведомство намерено противостоять «когнитивной войне» Китая.

26 июня новый аккаунт открыл пресс-секретарь Министерства обороны Агуин Кимихито. Через неделю, 3 июля, к нему присоединился главный военный руководитель Сил самообороны — начальник Объединённого штаба генерал ВВС Утикура Хироаки.

Министерство обороны традиционно сдержанно относилось к публичным выступлениям военнослужащих, поэтому такой шаг можно считать необычным. На каждый из двух аккаунтов уже подписаны более 30 000 человек.

Поводом для усиления информационной активности стали односторонние заявления Китая. Сразу после открытия аккаунта Агуин отреагировал на заявление Министерства обороны КНР, в котором Япония подвергалась критике за «милитаризм нового типа». Он подчеркнул, что в заявлении «содержатся утверждения, не основанные на фактах». Позднее пресс-секретарь опубликовал версии своего сообщения на английском и китайском языках.

Утикура пока ведёт аккаунт более сдержанно. В большинстве случаев он цитирует публикации официального аккаунта Объединённого штаба и сопровождает их дополнительными пояснениями.

Среди его публикаций — видеозаписи с кораблями и самолётами, участвовавшими в многосторонних учениях, а также фотография с церемонии вручения благодарственной грамоты капитану 1-го ранга ВМС Австралии, служившему военным атташе при посольстве Австралии в Японии.

В том числе с учётом российского вторжения в Украину Силы самообороны придают большое значение противодействию когнитивной войне, связанной с распространением дезинформации и манипулированием восприятием.

Под когнитивной войной понимаются операции, направленные на влияние на суждения людей, формирование общественного мнения в нужном направлении и углубление раскола в обществе. Открытие аккаунтов в X является одним из элементов этой работы.

Министр обороны Коидзуми Синдзиро 16 июля на заседании комитета по иностранным делам и обороне Палаты советников подчеркнул — «Если просто молчать, ложь могут принять за правду».

Хотя у Министерства обороны уже имеются официальный сайт и аккаунты организаций, представитель ведомства отметил, что «увеличение числа каналов распространения достоверной информации имеет большое значение».

По его словам, с учётом того, что развитие искусственного интеллекта ускоряет распространение дезинформации, «необходимо также создать условия для оперативного опровержения ложных утверждений».

Профессор Киотского университета иностранных языков Цутия Такахиро, специализирующийся на вопросах безопасности, отметил, что в противодействии когнитивной войне ключевую роль играют оперативное опровержение ложной информации и постоянная информационная работа.

«Важно последовательно формировать представление о Министерстве обороны и Силах самообороны как о заслуживающих доверия источниках информации», — сказал он.

Комментируя деятельность начальника Объединённого штаба и пресс-секретаря в X, Цутия также подчеркнул необходимость соблюдать осторожность, чтобы не допустить непреднамеренного раскрытия чувствительной информации или деталей внутреннего процесса принятия решений.













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