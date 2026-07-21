Найдутся ли кандидаты на усыновление? Сохранится ли единство семьи?＝После пересмотра Закона об императорском доме остается множество нерешенных проблем

Новости

Токио, 20 июля (Jiji Press) – 17 июля был принят пересмотренный Закон об императорском доме, предусматривающий меры по обеспечению необходимого числа членов императорской семьи. Чтобы остановить сокращение их числа, были законодательно закреплены два механизма: усыновление членами императорской семьи мужских потомков по мужской линии из бывших 11 ветвей императорского дома и сохранение женщинами — членами императорской семьи своего статуса после вступления в брак. Однако удастся ли реализовать эти меры на практике? Помимо вопроса о порядке наследования престола, дальнейшего рассмотрения которого требует сопутствующая резолюция, остается множество других нерешенных проблем.

◇«Практически совершенно чужие люди»

Первой проблемой, связанной с механизмом усыновления, является вопрос о том, найдутся ли вообще желающие. Усыновлены могут быть неженатые мужские потомки по мужской линии из бывших 11 ветвей императорского дома в возрасте от 15 лет. По словам почетного профессора Университета Нихон Момоти Акиры, в семьях Хигасикуни, Кая, Такэда и Куни насчитывается в общей сложности 11 неженатых мужских потомков по мужской линии в возрасте до 30 лет. Однако правительство до сих пор не проводило опроса об их намерениях.

Усыновителями, в свою очередь, могут стать члены императорской семьи, за исключением почетного императора и почетной императрицы, императора и императрицы, а также наследного принца Акисино и его супруги. В их число входит и принцесса Нобуко, вдова принца Томохито и родная сестра заместителя председателя Либерально-демократической партии Асо Таро. В связи с этим представители оппозиции выражают опасения, что на процесс могут повлиять политические расчеты. Бывший премьер-министр Нода Ёсихико, представляющий Центристский реформаторский альянс, заявил — «Асо — это что, новый Фудзивара-но Митинага?»

Генеральный секретарь кабинета министров Кихара Минору на заседании специального комитета палаты советников по пересмотру Закона об императорском доме 15 июля заявил — «Усыновление осуществляется на основе свободного волеизъявления обеих сторон — усыновляемого и усыновителя. Опасения по поводу произвольности выбора не имеют под собой оснований», — призвав к пониманию позиции правительства.

Главное опасение заключается в том, удастся ли заручиться пониманием и поддержкой общества в отношении принятия мужских потомков по мужской линии из бывших 11 ветвей императорского дома в состав императорской семьи. После утраты статуса членов императорской семьи в 1947 году представители этих 11 ветвей жили как обычные граждане, а их общий предок с нынешней императорской семьей жил примерно 600 лет назад. Не утихают и голоса о том, что разрешение членам императорской семьи усыновлять исключительно потомков из бывших 11 ветвей императорского дома «противоречит статье 14 Конституции, запрещающей дискриминацию по происхождению».

Генеральный секретарь Коммунистической партии Японии Коикэ Акира на заседании специального комитета 15 июля отметил, что между мужскими потомками по мужской линии из бывших 11 ветвей, покинувших императорскую семью в 1947 году, и императором существует родство 36–38-й степени. Он подверг эту систему критике, заявив — «При шестой степени родства люди уже не считаются родственниками по гражданскому законодательству. А при 38-й степени это уже практически совершенно чужие люди».

◇Без семейного реестра, фамилии и избирательных прав

Что касается механизма сохранения статуса женщинами — членами императорской семьи, то ключевым вопросом становится возможность сохранения единства семьи после вступления в брак. В итоговом документе «Общая позиция законодательной власти», подготовленном председателями и заместителями председателей обеих палат парламента, решение вопроса о предоставлении мужу и детям статуса членов императорской семьи было отложено. Пересмотренный закон, в свою очередь, определяет мужа и детей как обычных граждан.

Для сохранения единства семьи правительство исходит из того, что женщина — член императорской семьи, ее муж и дети будут проживать вместе, в том числе на территории императорских резиденций. Рассматривается также возможность оплаты за счет государственного бюджета расходов на поездки мужа и детей, сопровождающих женщину — члена императорской семьи при исполнении ею официальных обязанностей.

Муж и дети не будут находиться под постоянной охраной Императорской дворцовой полиции, однако Кихара пояснил — «В зависимости от обстановки будут приниматься необходимые меры».

При этом сама женщина — член императорской семьи, имя которой продолжит вноситься в императорский родословный реестр, в отличие от мужа и детей, не будет иметь фамилии, а также права избирать и быть избранной.

На интенсивном заседании бюджетного комитета палаты советников, состоявшемся сразу после принятия пересмотренного закона, представитель Конституционно-демократической партии Рэнхо потребовала объяснений — «Премьер-министр выступала против системы раздельных фамилий супругов по выбору, утверждая, что различие фамилий у родителей и детей разрушает единство семьи. Как же в таком случае можно сохранить это единство здесь?»

Премьер-министр Такаити Санаэ возразила — «Я не могу согласиться с тем, чтобы рассматривать это в одном ряду с обычными гражданами. Это совершенно другой вопрос».







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]