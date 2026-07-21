Бремя пошлин США остаётся тяжёлым＝автоконцерны ограниченно переносят издержки на цены спустя почти год после соглашения

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Токио, 20 июля (Jiji Press) – Приближается первая годовщина японо-американского соглашения, достигнутого в связи с политикой высоких пошлин администрации президента США Дональда Трампа. Ставка американских пошлин на японские автомобили была снижена с первоначальных 27,5% до 15%, однако бремя для отрасли по-прежнему остаётся тяжёлым. Совокупный негативный эффект от пошлин для шести крупнейших японских автопроизводителей, включая лидера отрасли Toyota Motor Corp., в финансовом году, завершившемся в марте 2026 года, превысил 2,4 трлн йен. При этом перенос возросших издержек на цены остаётся ограниченным.

В июле прошлого года правительства Японии и США договорились о снижении американских пошлин на японские товары в обмен на расширение инвестиций Японии в экономику США. Пошлины на автомобили были снижены в сентябре. Тем не менее новая ставка значительно превышает уровень в 2,5%, действовавший до прихода к власти второй администрации Трампа в январе 2025 года.

Считалось, что повышать цены на американском рынке проще, чем на японском, поэтому в автомобильной отрасли преобладало мнение, что производители смогут переложить возросшие расходы на американских потребителей. Однако из-за жёсткой конкуренции с европейскими и американскими компаниями повышение цен остаётся ограниченным. Toyota ограничивается регулярной корректировкой цен, а Honda сохраняет осторожную позицию, заявляя, что рассмотрит возможность их пересмотра «при модернизации моделей».

Основные усилия компании направляют на сокращение издержек. В прошлом году Mazda объявила об укреплении сотрудничества с Nippon Steel Corp., поставляющей ей материалы для производства. Новые подходы были применены при разработке нового поколения спортивного внедорожника CX-5, одной из ключевых моделей компании. В результате удалось сократить расходы на закупку стального проката и уменьшить количество используемых деталей.

Toyota, в свою очередь, продолжила планомерное сокращение издержек, которое традиционно считается её сильной стороной. В финансовом году, завершившемся в марте 2026 года, эти меры обеспечили прирост прибыли на 275 млрд йен. Однако даже этого оказалось недостаточно, чтобы покрыть колоссальное бремя пошлин, которое продолжает оказывать давление на прибыль компаний.

Некоторые предприятия обрабатывающей промышленности начали активнее переносить издержки на цены. Hitachi Construction Machinery Co. в финансовом году, завершившемся в марте 2026 года, столкнулась с дополнительными расходами из-за американских пошлин в размере 9,3 млрд йен, однако благодаря повышению цен смогла компенсировать примерно половину этой суммы. Часовые компании Seiko Group Corp. и Citizen Watch Co. сообщили, что компенсировали рост нагрузки, связанной с пошлинами, за счёт повышения цен и увеличения объёмов продаж.

Вместе с тем один из руководителей крупного производителя офисного оборудования отметил, что увеличиваются не только расходы, связанные с американскими пошлинами, но и затраты на закупку полупроводников и оплату труда.

«Сложно определить, в какой мере рост расходов можно отразить в ценах на продукцию. Многое зависит и от действий конкурентов», — сказал он, описывая трудности, с которыми сталкиваются компании различных отраслей на высококонкурентном американском рынке.







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