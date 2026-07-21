В крышке от бутылки, приплывшей с Филиппин к берегам Коти, обнаружили маленькую «экосистему»

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Токио, 20 июля (Jiji Press) – Исследовательское судно «Каймэй» Японского агентства по морским исследованиям и технологиям (ДЖАМСТЕК) подняло у берегов префектуры Коти плававшую в море пластиковую крышку от бутылки, внутри которой обнаружилась целая «экосистема» с разнообразными организмами. Об этом сообщила группа японских исследователей, в которую вошли специалисты ДЖАМСТЕК, Университета Нагоя, Университета Киото и Университета префектуры Фукуи.

Внутри крышки многощетинковые черви — полихеты — соорудили из слизи и мелких камешков трубчатое убежище. В нём также поселились усоногие раки, мшанки, фораминиферы и другие организмы — в общей сложности 307 особей различных видов.

Диаметр крышки составлял около 3,5 сантиметра. На ней было указано название филиппинской компании — производителя напитков. Исследователи предполагают, что полихеты соорудили убежище у берегов Филиппин, после чего к ним присоединились другие организмы и крышка дрейфовала до вод у префектуры Коти.

Изменения температуры воды во время дрейфа удалось установить по соотношению изотопов кислорода и углерода в раковинах фораминифер. Сопоставив эти данные с результатами компьютерного моделирования, учёные предположили, что крышка дрейфовала под воздействием течения Куросио и других морских течений и добралась до берегов Коти более чем за 70 дней.

По словам исследователей, работа наглядно показала, что большое количество пластикового мусора, дрейфующего в океане, может становиться для живых организмов «маленькими судами». Применённая методика может помочь в определении путей проникновения чужеродных видов и разработке мер по предотвращению их распространения.

Статья опубликована в международном научном журнале «Марин поллюшн буллетин», посвящённом проблемам загрязнения морской среды.







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