Китай провел стрельбы в исключительной экономической зоне Японии＝поблизости находился российский фрегат

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Токио, 21 июля (Jiji Press) – Министерство обороны Японии сообщило 21 июля, что подтвердило проведение 19 июля ракетным эсминцем ВМС Китая учебных стрельб в исключительной экономической зоне Японии к юго-западу от острова Окинотори. Поблизости также был замечен фрегат Военно-морского флота России. Министерство впервые сообщило о проведении китайским военным кораблем стрельб в пределах исключительной экономической зоны Японии.

Правительство Японии по дипломатическим каналам обратилось к Китаю, указав, что подобные действия могут представлять опасность для судоходства в этом районе.

По данным министерства, около 2 часов ночи 19 июля Морские силы самообороны Японии обнаружили три китайских корабля и один российский корабль, следовавшие в северо-восточном направлении примерно в 330 километрах к юго-западу от острова Окинотори, относящегося к Токио.

Впоследствии один из китайских кораблей — ракетный эсминец — провел учебные стрельбы в исключительной экономической зоне Японии примерно в 180 километрах к юго-западу от острова. Морские силы самообороны осуществляли сбор информации и наблюдение за кораблями.

Находящийся с визитом в Великобритании министр обороны Японии Коидзуми Синдзиро в ходе выступления 20 июля заявил, что вооруженные силы Китая и России провели в пределах исключительной экономической зоны Японии учения с боевой стрельбой.

Он также упомянул участившиеся совместные полеты бомбардировщиков двух стран вблизи Японии. «Китай и Россия углубляют военное сотрудничество», — заявил Коидзуми Синдзиро, выразив обеспокоенность ситуацией.







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