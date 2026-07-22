Япония намерена довести долю акций, инвестфондов и облигаций в активах домохозяйств до 40%

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Токио, 21 июля (Jiji Press) – Правительство Японии 21 июля разработало «Финансовую стратегию по стимулированию инвестиций в экономический рост». В ней поставлена цель к 2040 году увеличить до 40% совокупную долю акций, инвестиционных фондов и облигаций в финансовых активах домохозяйств.

Чтобы расширить финансирование 17 стратегических сфер, определённых администрацией премьер-министра Такаити Санаэ, власти также намерены смягчить ограничения на инвестиционную и кредитную деятельность банков. В частности, банкам станет проще вкладывать средства в компании и предоставлять кредиты предприятиям, входящим в одну корпоративную группу.

По состоянию на конец марта 2025 года доля акций, инвестиционных фондов и облигаций в финансовых активах японских домохозяйств составляла 23%. В случае достижения целевого показателя она увеличится почти вдвое.

Правительство намерено содействовать формированию личных активов граждан с помощью системы освобождённых от налогообложения инвестиционных счетов NISA и индивидуальной пенсионной программы с установленными взносами iDeCo.

Кроме того, планируется пересмотреть условия выпуска государственных облигаций для частных инвесторов, чтобы повысить их привлекательность в качестве инвестиционного инструмента.

Стратегия также предусматривает совершенствование управления рисками и инвестиционной деятельности Государственного пенсионного инвестиционного фонда Японии (GPIF). Фонд, в частности, должен активнее развивать альтернативные инвестиции, включая вложения в акции непубличных компаний.

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