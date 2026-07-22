Подтверждена долгосрочная безопасность терапии травм спинного мозга с помощью iPS-клеток = клиническое испытание может начаться уже в следующем году — Университет Кэйо

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Токио, 21 июля (Jiji Press) – Группа исследователей Университета Кэйо, проводившая первое в мире клиническое исследование по трансплантации пациентам с травмами спинного мозга нейральных клеток-предшественников, полученных из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPS-клеток), объявила 21 июля, что в течение периода наблюдения продолжительностью до четырёх лет после трансплантации не было выявлено опухолеобразования или других проблем с безопасностью. Таким образом, была подтверждена долгосрочная безопасность метода.

Команда планирует уже в следующем году начать инициированное исследователями клиническое испытание в рамках подготовки к практическому применению технологии.

В период с 2020 по 2025 год команда под руководством профессора Окано Хидэюки ввела примерно по два миллиона нейральных клеток-предшественников, полученных из iPS-клеток, каждому из четырёх пациентов не позднее чем через четыре недели после травмы спинного мозга.

В прошлом году исследователи уже сообщили о результатах наблюдения за пациентами в течение года после операции. Серьёзных проблем с безопасностью выявлено не было, а у некоторых пациентов отмечалось улучшение физических функций.

Через два-четыре года после операции ни у одного из четырёх пациентов не было выявлено опухолеобразования. Также не было зафиксировано явного ухудшения физических функций.

Кроме того, повторный анализ данных, полученных через год после операции, показал, что у двух из четырёх пациентов двигательные функции улучшились: от полного отсутствия двигательной функции до уровня, при котором они могли двигать некоторыми мышцами.

Вместе с тем из-за небольшого числа пациентов исследователи отмечают, что эффективность лечения «необходимо проверить в ходе будущих клинических испытаний».







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