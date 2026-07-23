В Японии комиссия верхней палаты одобрила поправки к закону о референдуме — окончательное принятие возможно 24 июля

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Токио, 22 июля 2026 года (Jiji Press) – Комиссия по Конституции Палаты советников парламента Японии 22 июля большинством голосов одобрила законопроект о внесении поправок в закон, определяющий процедуру проведения общенационального референдума по вопросу изменения Конституции страны.

Законопроект поддержали правящая коалиция и оппозиционные партии, за исключением Коммунистической партии Японии и партии «Рэйва Синсэнгуми».

Поправки приводят закон в соответствие с положениями закона о выборах должностных лиц и смягчают требования к назначению наблюдателей при голосовании и подсчёте голосов.

Правящий блок рассчитывает, что законопроект будет окончательно принят на пленарном заседании Палаты советников 24 июля после того, как в прошлом месяце его одобрила Палата представителей.

Законопроект был совместно внесён правящей коалицией, а также оппозиционными Демократической партией за народ и партией «Сансэйто».

Комиссия также приняла дополнительную резолюцию, призывающую рассмотреть и принять необходимые меры в отношении рекламы и использования интернета в ходе агитационных кампаний по вопросам общенациональных референдумов.









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