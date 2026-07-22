Ночное стрекотание цикад зафиксировано только в городах＝возможно, из-за освещения и жары — исследователи Токийского столичного университета и других вузов

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Токио, 22 июля (Jiji Press) – Исследовательская группа с участием специалистов Токийского столичного университета в течение длительного времени наблюдала за стрекотанием различных видов цикад с помощью автономных звукозаписывающих устройств. Выяснилось, что в городских районах некоторые виды стрекотали и ночью, тогда как в зелёных зонах без уличного освещения их ночное стрекотание практически не фиксировалось.

По мнению исследователей, некоторые виды цикад, возможно, меняют время своей активности под воздействием ночного искусственного освещения и повышения температуры, связанного, в частности, с распространением бетонных сооружений. Статья с результатами исследования была опубликована в апреле в «Эколоджикал Рисёрч» — англоязычном научном журнале Экологического общества Японии.

С конца июня по конец августа 2024 года исследовательская группа установила автономные устройства, ведущие непрерывную круглосуточную запись, в трёх местах: на территории кампуса Минами-Осава Токийского столичного университета в городе Хатиодзи, Университета Тамагава в городе Мачида и Университета Адзабу в городе Сагамихара префектуры Канагава. Такие же устройства были установлены ещё в трёх охраняемых зелёных зонах города Мачида.

Записи разбивали на часовые отрезки и анализировали их частотные и другие акустические характеристики.

В результате были зарегистрированы голоса шести видов цикад. Абурадзэми (Graptopsaltria nigrofuscata) и ниинии-дзэми (Platypleura kaempferi) стрекотали в городских районах как днём, так и ночью, тогда как в зелёных зонах их ночное стрекотание не регистрировалось.

У четырёх других видов — минмин-дзэми (Hyalessa maculaticollis), хигураси (Tanna japonensis), кума-дзэми (Cryptotympana facialis) и цукуцукубоси (Meimuna opalifera) — ночное стрекотание почти не фиксировалось ни в городских районах, ни в зелёных зонах.

Исследовательская группа отметила, что полученные результаты указывают на различия в чувствительности отдельных видов цикад к урбанизации.

Доцент Токийского столичного университета Осава Такэси, специализирующийся в области экологии, заявил — «Хотелось бы, чтобы благодаря цикадам — привычным для нас живым существам — как можно больше людей узнали о влиянии человеческой деятельности на экосистемы».







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