Российские бомбардировщики совершили полёт над Японским морем

Политика

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Токио, 22 июля (Jiji Press) – Министерство обороны России сообщило, что стратегические бомбардировщики Ту-95 Воздушно-космических сил России, способные нести ядерное оружие, совершили полёт над международными водами Японского моря.

Полёт, состоявшийся 21 июля, продолжался более 11 часов. Бомбардировщики сопровождали истребители Су-35 и другие самолёты. По данным министерства, полёт носил плановый характер.

«Все полёты выполняются в строгом соответствии с международными правилами», — подчеркнули в министерстве.

日本近海の空域を飛行するロシアのＴＵ９５爆撃機＝６月２７日、防衛省提供（ＡＦＰ時事）

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Jiji Press Японское море Ту-95 Воздушно космические силы российские бомбардировщики