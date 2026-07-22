Российские бомбардировщики совершили полёт над Японским морем
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 22 июля (Jiji Press) – Министерство обороны России сообщило, что стратегические бомбардировщики Ту-95 Воздушно-космических сил России, способные нести ядерное оружие, совершили полёт над международными водами Японского моря.
Полёт, состоявшийся 21 июля, продолжался более 11 часов. Бомбардировщики сопровождали истребители Су-35 и другие самолёты. По данным министерства, полёт носил плановый характер.
«Все полёты выполняются в строгом соответствии с международными правилами», — подчеркнули в министерстве.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Jiji Press Японское море Ту-95 Воздушно космические силы российские бомбардировщики