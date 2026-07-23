В правительстве Японии объяснили недосып Такаити работой «во благо страны и народа»

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Токио, 22 июля (Jiji Press) – Генеральный секретарь кабинета министров Японии Кихара Минору на пресс-конференции 22 июля отказался прямо комментировать публикацию премьер-министра Такаити Санаэ в социальной сети о том, что для неё стало нормой спать от нуля до трёх часов в сутки, заявив — «Это была публикация в личном аккаунте».

При этом Кихара подчеркнул — «Полагаю, что премьер-министр и впредь будет расставлять приоритеты и со всей отдачей исполнять свои обязанности. Это делается во благо страны и народа. Я, со своей стороны, также намерен и далее всеми силами её поддерживать».

Публикация вызвала критику: прозвучали заявления о том, что подобный образ работы противоречит проводимой правительством реформе организации труда. Кихара попросил отнестись к ситуации с пониманием, отметив, что премьер-министр «не придерживается взглядов, отрицающих баланс между работой и личной жизнью».

Такаити разместила сообщение в социальной сети X, ранее известной как Twitter, вечером в понедельник, 20 июля. Рассказывая о том, как провела трёхдневные выходные, премьер-министр сообщила, что в субботу и воскресенье читала правительственные документы и «разбирала тысячи электронных писем». По её словам, с момента вступления в должность в октябре прошлого года для неё стало нормой спать от нуля до трёх часов в сутки.





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