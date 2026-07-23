В Японии более 10 тыс. человек доставили в больницы из-за теплового удара за неделю

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Токио, 22 июля (Jiji Press) – Агентство пожарной охраны и чрезвычайных ситуаций при Министерстве внутренних дел и коммуникаций Японии сообщило 22 июля, что за неделю с 13 по 19 июля из-за теплового удара машинами скорой помощи в больницы по всей стране были доставлены 10 857 человек.

С начала сбора данных 1 мая недельный показатель впервые в этом году превысил 10 тыс. человек. Это примерно в 2,4 раза больше, чем неделей ранее, с 6 по 12 июля, когда были доставлены 4580 человек.

Комментируя жару последних дней, в агентстве предупредили, что её «уже без преувеличения можно назвать бедствием».

Среди доставленных в больницы 6734 человека, или более 60% от общего числа, были в возрасте 65 лет и старше. Скончались 14 человек, ещё 321 пациент находился в тяжёлом состоянии и нуждался в госпитализации на три недели и более.

Чаще всего тепловой удар происходил дома и в других жилых помещениях — там было зарегистрировано 4523 случая.

С начала июля температура воздуха повышается по всей Японии, а число районов, где дневной максимум достигает 35 градусов Цельсия и выше, продолжает расти. В городах Тадзими префектуры Гифу и Кувана префектуры Миэ была зафиксирована температура 40 градусов и выше. В стране установилась опасная жара.

В агентстве отмечают, что организм ещё не успел адаптироваться к резкому повышению температуры. Жителям рекомендуют восполнять запасы жидкости и соли ещё до появления чувства жажды. В дни, когда объявлено предупреждение об опасности теплового удара, ведомство также призывает по возможности воздерживаться от выхода на улицу.







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