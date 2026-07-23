Япония и страны Азии подтвердили готовность продолжать поддержку Палестины

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Манила, 22 июля (Jiji Press) – Министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу 22 июля в ходе визита на Филиппины принял участие в проходившей в Маниле министерской встрече Конференции по сотрудничеству восточноазиатских стран в целях развития Палестины (CEAPAD). В ней участвовали представители Республики Корея, стран Юго-Восточной Азии и других государств. Стороны подтвердили намерение продолжать сотрудничество в поддержке Палестины.

CEAPAD была создана в 2013 году по инициативе Японии с целью достижения мира между Израилем и Палестиной на основе принципа «двух государств».

На пятой министерской встрече был обнародован список программ поддержки стран-участниц, призванный наглядно представить результаты сотрудничества в рамках этого механизма.

«В международном сообществе растут ожидания в отношении вклада в государственное строительство Палестины с использованием знаний и опыта восточноазиатских стран», — подчеркнул Мотэги.







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