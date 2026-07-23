Министр обороны Японии Коидзуми Синдзиро призвал обсуждать ядерное сдерживание «без табу»

Политика

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Брюссель, 22 июля (Jiji Press) – Министр обороны Японии Коидзуми Синдзиро, находившийся с турне по Европе, заявил 22 июля, говоря о будущей политике безопасности страны, включая ядерное сдерживание, — «Если не обсуждать все вопросы без каких-либо табу, ни одна страна уже не может в одиночку обеспечить свою безопасность. Я считаю это вполне естественным».

Он ответил на вопросы журналистов в штаб-квартире Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе.

Коидзуми отметил — «Франция изменила свою ядерную политику, взяв курс на распространение ядерного сдерживания на европейские страны, и намерена предпринять новые шаги, включая проведение учений с Германией».

Он подчеркнул необходимость скоординированных действий разных стран с учётом изменений в обстановке в сфере безопасности.

Ещё 17 июля в интернет-программе Коидзуми заявил, что ядерный вопрос — это тема, которую «нельзя обойти стороной».

２２日、ブリュッセルの北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）本部で握手する小泉進次郎防衛相（左）とルッテＮＡＴＯ事務総長（ＮＡＴＯ提供・時事）


２２日、ブリュッセルの北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）本部で会談する小泉進次郎防衛相（右列中央）とルッテＮＡＴＯ事務総長（左列中央）（ＮＡＴＯ提供・時事）


北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）のルッテ事務総長との会談後、記者団の取材に応じる小泉進次郎防衛相＝２２日、ブリュッセルのＮＡＴＯ本部

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

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