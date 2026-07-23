Мотэги провёл краткие беседы с главами МИД Китая и России＝«Обсудили двусторонние отношения»

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Манила, 23 июля (Jiji Press) – Министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу сообщил 23 июля на пресс-конференции в столице Филиппин Маниле, что 22 июля коротко поговорил с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, министром иностранных дел КНР Ван И.

Мотэги заявил — «Мы говорили о двусторонних отношениях. Остальное касается дипломатических контактов, поэтому я воздержусь от комментариев». Подробностей он не раскрыл.

Оба министра участвовали во встречах глав внешнеполитических ведомств, связанных с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). По словам Мотэги, около полудня 22 июля они встретились в здании, где проходили мероприятия, в перерыве между заседаниями и обменялись несколькими словами без переводчиков.

Это был первый разговор Мотэги и Ван И после их телефонных переговоров в октябре прошлого года. Кроме того, он стал первым прямым контактом между ними после ухудшения японо-китайских отношений, поводом для которого послужили сделанные в ноябре того же года высказывания премьер-министра Японии Такаити Санаэ о возможной чрезвычайной ситуации вокруг Тайваня.

Мотэги заявил — «Мы продолжим диалог и в дальнейшем».

Кроме того, Мотэги сообщил, что 21 июля встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на ужине, организованном главой МИД Филиппин.

Он пояснил — «Мы давно знакомы и говорили о двусторонних отношениях и ситуации в регионе».

Говоря о японо-российских отношениях, Мотэги подчеркнул — «Ситуация остаётся сложной, однако важно должным образом управлять этими отношениями».







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