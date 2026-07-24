Верхняя палата японского парламента будет переименована в Сенат

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Токио, 23 июля (Jiji Press). Совет управляющих Палаты советников Японии, верхней палаты парламента, принял решение изменить английское название палаты на «Сенат».

В связи с изменением названия члены верхней палаты японского парламента будут называться сенаторами.

Изменение связано с тем, что нынешнее название верхней палаты иногда вызывает за пределами Японии путаницу относительно статуса её членов как законодателей, поскольку под словом «советники» могут подразумеваться члены совета.

Согласно информации секретариата палаты, верхняя палата многих двухпалатных законодательных органов за рубежом называется Сенатом, а ее члены – сенаторами.

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