В результате землетрясения в Кумамото повреждены 53 объекта культурного наследия＝Пострадали и объекты Всемирного наследия

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Токио, 4 августа (Jiji Press) – Землетрясение магнитудой 7,1, произошедшее 28 июля в префектуре Кумамото на юго-западе Японии, где была зафиксирована максимальная сейсмическая интенсивность 7 по японской шкале, нанесло ущерб культурным ценностям государственного значения и зарегистрированным материальным культурным ценностям. Некоторые сооружения обрушились, были частично повреждены или накренились. По данным Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий по состоянию на 3 августа, сообщения о повреждениях поступили по 53 объектам, включая составные части объектов Всемирного наследия. Агентство по делам культуры направило на место инспекторов по культурным ценностям и других специалистов для скорейшей оценки ущерба.

По данным агентства и других ведомств, повреждения зафиксированы в префектурах Кумамото, Фукуока, Нагасаки и Кагосима. Среди 53 пострадавших объектов — три национальных сокровища, 11 важных культурных ценностей, один особо охраняемый исторический памятник, 13 исторических памятников, два объекта категории «живописное место» и 23 зарегистрированные материальные культурные ценности. Число пострадавших объектов может возрасти.

В префектуре Кумамото пострадали 48 объектов. В «Сёхинкэн» в городе Яцусиро — старинном чайном павильоне с садом, имеющем статус живописного места государственного значения, — обрушилось одно из строений, повреждены наружные стены и остекление. В пруду сада, сохранившего облик эпохи Эдо, временно понизился уровень воды.

В комплексе «Матицукури Сакая» в поселке Хикава — бывшем доме семьи Исэри, известном также как сакэварня и зарегистрированном как материальная культурная ценность, — сильно накренилось главное здание.

В замке Кумамото в городе Кумамото, где продолжаются восстановительные работы после землетрясения 2016 года, участки каменной кладки крепостных стен обвалились в нескольких десятках мест. Трещины появились и в главной башне. Завершение восстановительных работ, намеченное на 2052 финансовый год, может быть отложено.

В западном порту Мисуми в городе Уки и на шахте Манда в городе Арао, входящих в состав объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО «Памятники промышленной революции эпохи Мэйдзи: заводы, верфи и угольные шахты», разбиты стекла и выявлены другие повреждения.

Наклон отдельных конструкций и другие повреждения выявлены также в святилище Аои-Асо в городе Хитоёси и на мосту Цудзюнкё в поселке Ямато. Оба объекта относятся к национальным сокровищам.

























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