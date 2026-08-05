Сотрудниц вернули в здание после эвакуации＝две погибли при взрыве в Aeon Mall Kumamoto, компания извинилась

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Кумамото, 3 августа (Jiji Press) – Компания «Хабита» (город Кумамото), управляющая магазином товаров повседневного спроса в торговом центре Aeon Mall Kumamoto в посёлке Касима префектуры Кумамото, сообщила 3 августа, что после мощного землетрясения 28 июля одной из двух сотрудниц, эвакуировавшихся из здания, было велено вернуться внутрь и перенести выручку в сейф. Обе женщины вернулись в торговый центр и позднее погибли при взрыве. Начальник отдела продаж компании Юсэ Кодзи принёс извинения, заявив: «Мне остаётся только сожалеть».

По данным компании, погибли штатная сотрудница Отакэ Куруми (22 года) и 25-летняя сотрудница, работавшая по контракту. После землетрясения они помогли посетителям эвакуироваться, а затем сами укрылись на открытой парковке. Однако управляющий магазином поручил им перенести выручку из торговой точки на втором этаже в сейф на первом, после чего женщины вернулись в здание.

Отвечая днём 3 августа на вопросы журналистов, Юсэ пояснил, что через управляющего магазином передал указание: «Если есть возможность вернуться, пусть выручку уберут в сейф». По его словам, он также распорядился, чтобы перед возвращением сотрудницы получили разрешение администрации Aeon Mall.

Взрыв произошёл 28 июля около 17:50. В результате погибли несколько человек, включая двух сотрудниц «Хабиты». По данным компании, Отакэ и её коллега, предположительно, вернулись в здание примерно в 17:35. Когда они входили внутрь, находившийся у входа знакомый им сотрудник Aeon Mall сказал им: «Будьте осторожны».

Вечером 2 августа состоялась церемония прощания с Отакэ Куруми, на которой присутствовали президент «Хабиты» Уэно Кэйма и другие представители компании. По словам источников, знакомых с ситуацией, родственники погибшей со слезами сказали представителям компании: «Мы вам этого не простим».

«Если бы я не заговорил о выручке, этого бы не случилось. Почему я не смог этого предвидеть? Мне остаётся только сожалеть», — сказал Юсэ дрогнувшим голосом.









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