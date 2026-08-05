Зеленский: отношения с Японией пока не оправдали ожиданий＝возможно, надеется на поставки вооружений

Новости

Токио, 4 августа (Jiji Press) – Президент Украины Владимир Зеленский заявил 3 августа, что Киев возлагал большие надежды на развитие отношений с Японией, однако достигнутые до сих пор результаты оказались не столь значительными.

Выступая в Киеве на совещании с украинскими послами, работающими за рубежом, Зеленский поручил дипломатам добиваться дальнейшего укрепления отношений с Японией.

Согласно англоязычному тексту выступления, опубликованному офисом президента Украины, Киев возлагал «большие надежды» на развитие связей с Японией после произошедших в этой стране «значительных политических перемен». «Однако результаты пока не столь значительны», — отметил Зеленский.

Поблагодарив Японию за оказанную поддержку, он подчеркнул, что украинская сторона должна предложить, как добиться результатов в отношениях с Токио.

Каких именно результатов он ожидает, Зеленский не уточнил. Однако упоминание «значительных политических перемен» в Японии может указывать на то, что Киев надеется на смягчение японских ограничений на экспорт вооружений.

На фоне продолжающегося российского вторжения Зеленский призывает другие страны предоставить Украине ракеты для систем противовоздушной обороны «Пэтриот». Ранее он также проявлял интерес к сотрудничеству с компанией «Мицубиси хэви индастриз» в связи с лицензионным производством вооружений для этих систем.







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]