Япония введёт пятилетний срок пребывания для обладателей статуса «Специальные навыки» второго типа＝норма должна вступить в силу в январе

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Токио, 4 августа (Jiji Press) – Агентство иммиграционных служб Японии 4 августа опубликовало проект поправок к министерскому постановлению, предусматривающий введение пятилетнего срока пребывания для квалифицированных иностранных работников со статусом «Специальные навыки» второго типа.

До сих пор максимальный срок пребывания для обладателей этого статуса составлял три года. Новая норма позволит привести его в соответствие с другими статусами пребывания, в частности со статусом для работников сферы ухода, для которого максимальный срок составляет пять лет.

После вступления поправок в силу иностранцам со статусом второго типа для получения разрешения на постоянное проживание потребуется получить пятилетний срок пребывания. Согласно действующим правилам, претендент на постоянное проживание должен иметь максимальный срок пребывания, предусмотренный для его статуса.

Проект поправок будет вынесен на общественное обсуждение. Власти планируют ввести новые правила в действие в начале января 2027 года.

В настоящее время обладателям статуса «Специальные навыки» второго типа предоставляется срок пребывания продолжительностью шесть месяцев, один год, два года или три года. Он определяется с учётом стабильности трудоустройства, непрерывности занятости и других факторов.

Чем продолжительнее предоставляемый срок пребывания, тем строже критерии проверки. В частности, учитываются сведения о трудовой деятельности и уплате налогов. Конкретные требования для получения пятилетнего срока будут определены позднее.





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